Nachfolgerin von Thomas Bach Neue IOC-Chefin will Trump die Stirn bieten

Wie zuvor schon Bach beteuerte die neue Präsidentin, Trump sei ein großer Sportfan. Mögliche Einreiseverbote für Sportlerinnen und Sportler aus Ländern, die Trump missfallen, will Coventry nicht hinnehmen. "Wir werden nicht von unseren Werten abweichen, dass alle Athleten, die sich für Olympia qualifiziert haben, auch teilnehmen und sich sicher fühlen können", sagte sie.

Streitthema Transgender-Athleten

Heikel könnten die Gespräche mit Trump vor allem bei der Frage der Zulassung von Transgender-Athleten sein. Spätestens seit der Geschlechter-Debatte um die Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting bei den Spielen in Paris spaltet das Thema die olympische Welt. Trump will Transmenschen per Dekret von der Teilnahme am Frauensport ausschließen.

Coventry kündigte die Gründung einer Taskforce an, die ein erneutes IOC-Debakel wie in Paris verhindern soll. "Wir werden eine klare Entscheidung treffen und davon nicht abweichen", sagte sie.