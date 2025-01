Ein Bademantel für 26.400 Euro

Neben dem Flügel erzielten auch andere Erinnerungsstücke hohe Preise. Für einen weißen Bademantel - ein weiteres Markenzeichen des Musikers, in das er sich am Ende seiner Konzerte hüllte - zahlte jemand 26.400 Euro. Das war das 176-fache des unteren Schätzpreises (150 bis 200 Euro). Ein von Jürgens getragener "Starfighter"-Flughelm, in dem ihn die deutsche Luftwaffe mal in 10.000 Meter Höhe mitgenommen hatte, ging für 31.200 Euro weg (Schätzpreis zuvor: 1.000 bis 2.000 Euro).