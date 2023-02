Blasmusik lässt ihn nicht los

Bereits sein Vater spielte bei der Stadtmusik Rheinfelden. Werner Linsin griff im Alter von acht Jahren zur Trompete und musizierte von Beginn an leidenschaftlich – ebenfalls bei der Stadtmusik.

Seither hat ihn die Blasmusik gleich in mehrfacher Weise nie mehr losgelassen. Als Instrumentenbaumeister für Blasmusikinstrumente stellte er ein ausgefeiltes handwerkliches Können unter Beweis. Im Alter von 26 Jahren eröffnete er im Jahr 1962 sein Musikhaus Linsin in Ober-Rheinfelden, das er längst in die Hände seiner Söhne weitergegeben hat. Es war ein schwerer Schicksalsschlag, als sein Sohn Wolfgang viel zu früh verstorben ist.