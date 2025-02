Nachruf auf Egon Barbisch: Aktiv in Politik, Beruf und Verein

So war Barbsisch fast 20 Jahre lang Mitglied des Schönauer Gemeinderats und zwar von 1968 bis 1975 sowie von 1984 bis 1997. Im letztgenannten Zeitraum war er zudem Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schönau (GVV). Auf eigenen Wunsch schied er im Oktober 1997 aus beiden Gremien aus. Egon Barbisch saß zunächst als Vertreter der FDP am Ratstisch, um dann später in die Reihen der Freien Wählervereinigung zu stoßen.

1985 kandidierte er als Bürgermeister und verpasste den Platz im Schönauer Rathaus nur um 36 Stimmen. Als Mitglied in der Verbandsversammlung sowie in mehreren Ausschüssen habe Barbisch „stets mit großem Engagement sein fachliches Wissen eingebracht“, heißt in einem Artikel unserer Zeitung zum Abschied aus dem Gremium.