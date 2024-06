Nachruf auf Horst Sutter: Leben im Einsatz für die Gemeinschaft

Vielfach ausgezeichnet

Dieses Engagement wurde auch mit vielen Ehrungen gewürdigt. Horst Sutter erhielt die Ehrennadel in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg, die Ausbilder-Verdienstplakette in Gold, die Raiffeisen-Schulzer-Delitzsch-Medaille und die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Ferner war er Ehrenmitglied des Alemannischen Chorverbands, des Kraftsportvereins und des Gesangvereins in „seinem“ Gersbach.

Aufgewachsen war Horst Sutter in Gersbach als eines von sieben Kindern einer Bauernfamilien. Sein Berufsweg führte ihn nach einer Ausbbildung zum Industriekaufmann zur Schopfheimer Maschinenfabrik Karl Wittig – später Gardner Denver –, wo er sich in 46 Arbeitsjahren vom Auszubildenden über den Sachbearbeiter bis zum Prokuristen hocharbeitete. Und: Als Mensch mit klarem sozialen Gewissen engagierte er sich auch in seinem beruflichen Umfeld. 20 Jahre lang war er im Betriebsrat, und dabei auch einige Zeit dessen Vorsitzender.

Horst Sutter hinterlässt seine Ehefrau Edeltraut, mit der eben noch den 55. Hochzeitstag feiern konnte. Außerdem gehören zwei Kinder und vier Enkel zur Familie.