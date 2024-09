Nachruf auf Michael Sladek: Der Stromrebell aus Schönau

Auch andernorts engagiert

So war er auch Mitgründer und langjähriges Aufsichtsratsmitglied des Bündnis Bürgerenergie und Geschäftsführer der Rheinhessen Energie GmbH sowie der Stadtwerke Stuttgart Vertriebsgesellschaft. Als Aufsichtsratsmitglied der Genossenschaft Bürgerenergie Berlin setzte er sich für eine Beteiligung der Berliner an den städtischen Stromnetzen ein.

Er war zudem an der Gründung des CO₂-Abgabe-Vereins in Freiburg beteiligt, der sich erfolgreich für die Einführung eines CO₂-Preises einsetzte und heute unter dem Namen „Klimaschutz im Bundestag“ firmiert.

Stadtrat und Medziner

Zudem saß Sladek viele Jahre für die Freien Wähler im Schönauer Stadtrat und war bis zuletzt im Förderverein für umweltfreundliche Stromerzeugung und Stromverteilung in Schönau im Schwarzwald (FuSS) aktiv. Dabei gab er nie seine Arbeit als Hausarzt auf. Der Mensch habe für ihn bei allem, was er tat, im Mittelpunkt gestanden, so die EWS.