Nachruf: „Burkhard Cerff hinterlässt eine große Lücke“

Promotion

Die weiteren beruflichen Stationen waren Herne und die Universitätsklinik in Köln, wo er von 1996 an in der Chirurgie und Unfallchirurgie tätig war. Am Institut für Funktionelle Anatomie in Bochum hatte der Arzt, dem der Beruf Berufung war, 1999 seine Promotion abgeschlossen.

Es zog ihn zurück in die Heimat

2004 zog es den bodenständigen Chirurgen wieder in seine alte Heimat zurück. Er wurde am Krankenhaus in Lörrach Oberarzt in der Unfallchirurgie, ehe er von 2011 an als Mitgesellschafter die Praxisklinik Markgräflerland in Müllheim übernahm, die zwischenzeitlich als Helios Medizinisches Versorgungszentrum Markgräflerland firmiert. Auch war er Belegarzt an der Helios-Klinik.

Begeisterter Sportler

Burkhard Cerff engagierte sich über seine berufliche Tätigkeit am MVZ hinaus in vielfältiger Weise auch ehrenamtlich. Als aktiver und begeisterter Sportler (Laufen, Skifahren, Schwimmen) hat er viele Wochenenden in Sportstätten zugebracht. Unter anderem schätzten die Fußballer in Lörrach und Auggen sowie die Ringer von Adelhausen und Weitenau seine fachlich versierte und menschliche Betreuung. Auch war er Bereitschaftsarzt beim DRK Weil am Rhein-Haltingen. „Dr. Cerff hinterlässt eine große Lücke“, sagt dessen Vorsitzender Klaus-Michael Effert.