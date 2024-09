Nachruf: Ehrengildenmeister Klaus Breitenfeld mitten aus dem Leben gerissen

Soziales Engagement zeigte Klaus Breitenfeld auch für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Er trug durch seinen starken Einsatz dazu bei, dass Spenden für den guten Zweck gesammelt wurden und damit Strahlkraft für Menschen in Not entfalteten. Aber auch bei anderen Aktionen packte er direkt mit an; so wurde auch schnell einmal für die Pfadfinder gekocht. Auch für die Organisation des Dreikönigsklopfens am Weihnachtsmarkt Lörrach war er verantwortlich.

Der Bestand der Clique Guggenmusik 53 ist auch Klaus Breitenfeld zu verdanken. Als erster Vorstand trug er mit weiteren Verantwortlichen der Narrengilde dazu bei, dass es nach der Pleite des Vereins weiterging und dieser schuldenfrei wurde. In Anerkennung seines erfolgreichen Einsatzes wurde er vor eineinhalb Jahren zum Ehrenmitglied der „53er“ ernannt. Auch bei der Clique wirkte er damit als Problemlöser. „Ohne ihn wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt sind“, trauert auch die Clique um ihren früheren Vorstand. „Er hat die Fasnacht geprägt wie kein anderer.“

Klaus Breitenfeld ist erst seit zwei Jahren Rentner gewesen; seitdem genoss er die Zeit nach der Berufstätigkeit als Zahntechniker und 48-jähriger Arbeit – auch mit seiner Familie. Er hinterlässt einen Sohn und zwei Töchter und Enkelkinder.