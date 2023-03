Nachruf Ein Leben für die Feuerwehr

Reihe von Ämtern

Oberbrandmeister Karlfrieder Müller war schon bald nach seinem Eintritt in die Hüsinger Wehr in die Führungsmannschaft aufgerückt: zuerst 15 Jahre lang Schriftführer, dann zehn Jahre lang stellvertretender Abteilungskommandant, acht Jahre lang Abteilungskommandant Hüsingen, wobei er auch in der Einsatzabteilung Steinen war, zehn Jahre lang Mitglied im Führungsstab des Landkreises Lörrach, 14 Jahre lang in der Führungsgruppe der Gesamtwehr Steinen und seit 2019 Leiter der Altersabteilung der Feuerwehr Steinen mit 78 Mitgliedern. Die Bedeutung von Karlfrieder Müller für die Steinener Feuerwehr belegen auch die vielen Ehrungen bis hin zum Ehrenkreuz der Deutschen Feuerwehr in Bronze.