Nachruf: Ein Pionier der Schmerztherapie

Bedingungen gestellt

1974 kam der junge Anästhesist als Chefarzt nach Schopfheim – und schon schon dabei spielte die Schmerztherapie eine entscheidende Rolle. Denn der 1939 in Darmstadt geborene Mediziner knüpfte seinen Wechsel ans damals noch Städtische Krankenhaus an die Bedingung, dass er in der Markgrafenstadt mit der Schmerztherapie weitermachen kann. Als er seine Stelle in Schopfheim antrat, gab es tatsächlich vom ersten Tag an „ein paar Betten“ für Schmerzpatienten.

Schon im Studium Thema

Auf das Thema Schmerz als bislang kaum erforschtes medizinisches Problem war Faust während seines Studiums in Mainz gestoßen. Seinerzeit brach sich die Erkenntnis, dass Schmerz nicht nur als Begleiterscheinung von akuten Erkrankungen oder als Folge von Verletzungen und Operationen auftreten, sondern in seiner chronischen Form selbst eine Krankheit darstellen kann, erst so langsam Bahn.