Nachruf: Er hat immer für seine Überzeugungen gekämpft

Karl-Heinz Niechoj, der im oberschlesischen Beuthen geboren wurde, wuchs im Kohlenpott auf, wo er in Bochum am humanistischen Gymnasium das Abitur machte. Bevor der vielseitig interessierte Mann sein Studium in Freiburg und München mit den Hauptfächern Geschichte, Englisch und Gemeinschaftskunde abschloss, hatte er zunächst einige Semester Archäologie, Geographie, Latein und Kunstgeschichte studiert. Und das Fach, das ihn eigentlich am meisten interessierte, gab es damals noch nicht: Kulturanthropologie. Doch die Wissenschaft vom Menschen und den verschiedenen Kulturen sollten ihn noch intensiv begleiten.

Den Süden Afrikas im Herzen

Von 1968 bis 1996 war Karl-Heinz Niechoj als Lehrer, Ausbilder, Fachleiter und Personalrat am Kant-Gymnasium tätig. Er war auch Dozentensprecher und Kuratoriumsvertreter der Volkshochschule, ehe er 1996 eine neue Herausforderung („Das Glück der späten Chance“) annahm und in Windhoek in Namibia die Deutsche Auslandsschule sechs Jahre erfolgreich leitete. „Es war eine spannende und inspirierende Zeit“, hatte der Vater von zwei Kindern gegenüber unserer Zeitung einmal seinen Lebensabschnitt in Afrika bezeichnet. Denn das Leben und die Menschen in dem zweitgrößten Kontinent faszinierten ihn. Deshalb ließ ihn Afrika auch als Pensionär nicht mehr los. Bis 2016 lebte Karl-Heinz Niechoj zusammen mit seiner Frau im Wechsel jeweils ein halbes Jahr in seinem Haus in Haltingen und in einem Dorf südlich von Kapstadt, wo er sich auch kommunalpolitisch und für die Dorfgemeinschaft stark engagierte. Er war ein Pendler zwischen zwei Welten, für ihn war es „wie ein geschenktes zweites Leben“. Jedoch hatte er immer wieder betont, dass er sich in Haltingen daheim fühlt. Hier war sein Lebensmittelpunkt, hier war er verwurzelt.