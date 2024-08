Nachruf: Er verstand es, seine Ideen in die Tat umzusetzen

Nach der Volksschule hatte Weiss eine Lehre bei der Schreinerei Kwiatkowski in Haltingen absolviert. 1945 folgte die Anstellung bei der Firma Pisansky in Weil am Rhein. 1947 trat Weiss in die Freiwillige Feuerwehr ein, wo er im Laufe der Jahre aufstieg bis zum stellvertretenden Kommandanten und später zum stellvertretenden Kreisbrandmeister. Beruflich wechselte er 1950 zur Firma Shetty, wo er die Facharbeiterprüfung als Textiltechniker abschloss und es in der Folge bis zum Abteilungsleiter brachte. Seit 1972 war er hauptberuflicher Feuerwehrmann, der zweite in Weil am Rhein überhaupt. Seine Frau Liesel Mitterhuber hatte Kurt Weiss 1955 kennengelernt. Er hinterlässt eine Tochter, drei Enkel und fünf Urenkel.