Nachruf: Er war ein Theatermacher mit Leib und Seele

Aus einem alten Bauernhof wurde ein Theater

Da es am Lörracher Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten für seinen Malerbetrieb gab, verlegte er diesen in seine Heimatstadt – zunächst in den Schutzacker. 33 Jahre führte der Vater einer Tochter das Malergeschäft, ehe er sich ganz seinem Theater widmete. 1987 hatte Erwin Sütterlin den alten Bauernhof Mühlenrain in Alt-Weil gekauft. Das Rießgässli in Lörrach gab er auf und gründete nach Umbauten in seiner Liegenschaft, zu der ein Wohnhaus, eine kleine Gaststätte sowie ein Ökonomiegebäude gehörten, das Theater am Mühlenrain, kurz TAM genannt.