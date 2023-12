Nachruf: Geschätzte Ordensfrau mit segensreichem Wirken

Seit 1963 am „Eli“ aktiv

Deren Einsatz war bis zuletzt auch in der Seelsorge gefragt. Schließlich sind für einsame, kranke und sterbende Menschen Gespräche und Beistand genauso wichtig wie Medizin, ärztliche Kunst und Pflege. Oberin Schwester Anemunda war seit 1963 als Vinzentinerin am „Eli“ aktiv. Sie war gelernte Krankenschwester, hat Pflege-Management studiert und gehörte als Seelsorgerin zum Team der Klinikleitung.

Für das „Eli“ begann die Ära der Vinzentinerinnen im Jahr 1913 mit der Eröffnung der Keimzelle des Hauses, der „Böhlerschen Klinik“ in der Feldbergstraße. Doch bereits 1888 begann das Wirken der Ordensfrauen als Gemeindeschwestern in St. Bonifatius. Somit gingen über 130 Jahre arbeitssame Tätigkeit von Ordensschwestern zum Wohle der Menschen in der Region unter dem vinzentinischen Motto „Liebe sei Tat“ zu Ende.

Dank von der Verwaltung

„Wir sind dankbar, dass wir Sie haben durften“, unterstrich Landrätin Marion Dammann beim Abschied der Schwestern aus Lörrach. Auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz bedauerte das Ende einer Ära: „Es ist ein Abschied mit Wehmut, denn Sie hinterlassen eine Lücke, die nicht geschlossen werden kann“, sagte er zu den scheidenden Schwestern.

Über all die Jahre hinweg war das „Eli“ für die Ordensfrauen und insbesondere für Anemunda nicht nur Arbeitsplatz, sondern Heimat, Wohnung und Familie – für manche einige Jahrzehnte, für viele das ganze Leben lang. Die Frauen waren in der Pflege, als Erzieherinnen, Lehrerinnen, Wirtschafterinnen und in vielen anderen Berufen tätig. Zwei Kriege, Wirtschaftskrisen und der Wiederaufbau mit den für die meisten nur schwer vorstellbaren Herausforderungen hielten die Frauen nicht davon ab, ihr Werk fortzuführen.

Ihre Verbundenheit mit Not leidenden Menschen in Stadt und Region bekundeten die Schwestern im Jahr 2018 zum Abschied mit einer Spende in Höhe von 6000 Euro für Einrichtungen der Obdachlosenhilfe.