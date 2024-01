Heinz Oßwald ist am 29. Dezember im Alter von 84 Jahren verstorben. 41 Jahre arbeitete der gebürtige Kaltenbacher als Lehrer im Kleinen Wiesental – seit 1961 in Wies und ab 1975 in Tegernau. Trotz des Wechsels an die Schule in Tegernau blieb Heinz Oßwald mit seiner Frau Annemarie und den Töchtern in Wies. Viele Jahre berichtete der Lehrer, der in Freiburg „Lehramt an Volksschulen“ studiert hatte, als freier Mitarbeiter aus Wies für die örtlichen Zeitungen.