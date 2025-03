Nachruf Lörrach-Brombacher: Trauer um „Hansi“ Reinacher: Bürgernah und ein Mann der klaren Worte im besten Sinne

Verschiedene Funktionen und Ämter füllte er in den Folgejahren aus, unter anderem auch als stellvertretender Abteilungskommandant unter Wolfdieter Hasler. „Hansi Reinacher hat viel bewegt in der Wehr“, erinnert sich dieser im Gespräch mit unserer Zeitung, „er war ein Mitglied, auf das man sich verlassen konnte, und er war sehr engagiert im Feuerwehrwesen“. So habe er nicht nur in jüngeren Jahren den Löschzug 1 geführt, sondern war auch im Feuerwehrausschuss über viele Jahre aktiv. Geschätzt wurde Reinacher für seinen Kameradschaftsgeist, dabei hielt er auch mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, erinnert sich Hasler.

Für Freie Wähler im Ortschaftsrat

„Er war jemand, der eine klare Meinung hatte und die hat er kund getan.“ Streitbar im positiven Sinn, so bleibt der vor einigen Tagen Verstorbene daher der Ortsvorsteherin Silke Herzog in Erinnerung – sowie „bürgernah und ehrlich“. Über ein Vierteljahrhundert habe sich Reinacher auch beim Verein „Aktives Brombach“ eingesetzt, wo er bis zuletzt wirkte.