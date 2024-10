Marianne Raggini Pra Levis wurde 83 Jahre alt. In Rheinfelden war sie ein stadtbekanntes Gesicht, denn wer früher einen „Bollen“ Eis wollte, der bekam ihn bei Marianne und ihrem Mann Silvano Pra Levis (gestorben 2020). Das Paar hatte einst die erste Eisdiele in der Löwenstadt etabliert. Ganze Generationen standen an der Theke im „Eiscafé Italia“ an und haben dort ihr Eis geschlotzt. Marianne Raggini Pra Levis, die zwar Italienerin, aber in Schweizer Rheinfelden geboren worden war, hatte sich stets wohl gefühlt in Badisch-Rheinfelden und dort viele Freundschaften geschlossen. Nach fünf Jahrzehnten ging das Paar in den Ruhestand. Im Jahr 2012 zogen die Eheleute nach Pra und somit in die einstige Heimat von Silvano Pra Levis. Pra ist eine 100 Seelen-Gemeinde, ein Ortsteil von Forno di Zoldo in den Dolomiten im Tal der Gelatieri. Marianne Raggini Pra Levis verbrachte gerne ihren Lebensabend in Italien. Ihre Tochter, die in Rheinfelden lebt, sowie ihr Sohn, der in Italien ist, die Schwiegerkinder, vier Enkel und zwei Urenkel haben sie regelmäßig in Pra besucht. Am Mittwoch, 23. Oktober, wird Marianne Raggini Pra Levis dort zu Grabe getragen.