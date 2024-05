„Wann knipst ein Licht sich aus?“

Ebenfalls im Drey-Verlag erschien 2018 ihr Erzählband „Warnlaute vom Tag“. Ahnte sie ihre schwere Erkrankung voraus? fragt Jung in seinem Nachruf. Der stark autobiografisch gefärbte Text endet so: „Wann, so erhebt sich die Frage, gibt es nach dem Leuchten noch ein beständiges Glimmen, das uns heimleuchtet? In die Verbundenheit, in das Wesen eines gemeinsamen Lebens, in die Zuneigung, in die Vertrautheit? Wann knipst ein Licht sich aus?“