Nachruf Steinen: Abschied von Respektsperson voller Tatendrang

„In meiner Jugendfeuerwehrzeit verfügte die Abteilungswehr Steinen in ihrem Domizil in der Hebelstraße über ein LF 8, einen Bus mit Atemschutz und einen Anhänger, der von einem Traktor gezogen werden musste“, erinnerte sich Schwald, als er mit Ablauf des Jahres 2015 das Amt des Gesamtkommandanten an seinen Stellvertreter Walter Bachmann übergab.

Heute stehen im Haus der Sicherheit sieben Fahrzeuge. Hinzu kommen noch die in den Gerätehäusern in den Ortsteilen. Die Anforderungen an die Feuerwehr sind im Laufe der Jahrzehnte größer und anspruchsvoller geworden.

Weiter engagiert

Nachdem Schwald die Feuerwehrspitze verlassen hatte, ging zwar eine Ära zu Ende, für Schwald aber endete damit keineswegs sein Engagement für die Feuerwehr. Weil „einfach nur zu Hause herumsitzen“ seine Sache nie war, hatte er sein ehrenamtliches Engagement wieder intensiviert. Sei es in der Rumänienhilfe, der Flüchtlingshilfe, den Vereinen oder der Partnerschaft mit der Vogesengemeinde Cornimont, die ihm besonders am Herzen lag.