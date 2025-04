Nachruf: Trauer um Adolf Braun – den Visionär von Todtnau

Zahlreiche weitere große Investitionen in Liftanlagen, Winter- und Sommerrodelbahnen folgten. Adolf Braun war es auch, der mit der Stadt die Idee des 2009 eröffneten Hasenhornturms entwickelte und einen Großteil der Gesamtkosten trug.

Breit gefächert

Zu den Unternehmen der Familie Braun mit rund 250 Beschäftigten gehören heute neben den Kies- und Transportbetonwerken mit Hauptsitz in Teningen und dem Steinwasenpark, auch die Skilifte am Notschrei und der Hasenhorn-Coaster sowie der Tier- und Freizeitpark Tatzmania in Löffingen. Sein Sohn Rüdiger Braun und seine Enkelin Isabel Braun führen als Geschäftsführer seine Unternehmen und damit seine Visionen weiter in die Zukunft.

Großes Engagement

Abseits seines fast 60-jährigen unternehmerischen Schaffens besaß der Verstorbene auch ein großes Herz für Schwächere und unterstützte mehrere Hilfsorganisationen und auch mehr als zehn örtliche Vereine. Unter anderem war er Gründungsmitglied im Tennisclub Todtnau. „Seiner Bescheidenheit und Bodenständigkeit blieb er sein Leben lang treu“, so die Stadt in ihrem Nachruf. Braun werde immer einen ehrenvollen Platz in der Stadtgeschichte einnehmen.