Er war ein echtes Schopfheimer Original – am Wochenende ist Herbert „Hank“ Henkel nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 67 Jahre alt. Beruflich war der gebürtige Schopfheimer als Diplom-Architekt bis 2022 im Schopfheimer Bauamt tätig. Nebenbei schwang er die Feder für die Lokalpresse. Bekannt sein dürfte er vielen Schopfheimern allerdings vor allem durch seine Aktivitäten abseits seiner Berufstätigkeit: Mit dem Moderatoren-Mikro in der Hand begleitete er zahlreiche Veranstaltungen vom Fasnachtsumzug bis zum Motocross. Und am Studio-Mikro ließ der passionierter Rockmusik-Fan die Hörer seiner Sendungen „We will Rock you“ und „Rockshop“ im Freien Radio Wiesental an seiner Leidenschaft teilhaben. „Du rockst jetzt den Himmel, Hank“, heißt es denn auch in einer der zahlreichen Beileidsbekundungen und Nachrufe, mit denen die Menschen in den sozialen Medien und in der Lokalpresse ihrer Betroffenheit und Trauer über seinen Tod Ausdruck verleihen.