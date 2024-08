Nachruf: Trauer um Hans Gersbacher

In Kommunalpolitik aktiv

Der Verstorbene war in der Gemeindepolitik von 1971 bis 2004 als Ortschaftsrat in Ehrsberg und als Gemeinderat in Häg-Ehrsberg tätig und wurde 2001 für seine 30-jährige Tätigkeit in kommunalen Gremien mit der Ehrennadel des Gemeindetages in Gold ausgezeichnet. Insgesamt war er 33 Jahre als Gemeinderat tätig. 2022 wurde ihm die Ehrenmedaille der Gemeinde Häg-Ehrsberg verliehen.

Ehrenkommandant

Von 1959 bis 1994 war Hans Gersbacher in der Feuerwehr tätig: 15 Jahre als Abteilungskommandant von Ehrsberg und von 1981 bis 1994 als stellvertretender Gesamtkommandant. Im Jahre 1994 wechselte er in die Altersmannschaft und wurde zum Ehrenkommandanten ernannt.

Die Feuerwehr Häg-Ehrsberg und die Gemeinde Häg-Ehrsberg trauern um einen Mann, der immer und überall stets zur Seite stand und mit seinem Wissen weiterhalf.