Nachruf: Trauer um Herbert Trefzer

Mit großer Betroffenheit haben die Bürger der Berggemeinde und darüber hinaus am Wochenende die Nachricht vernommen, dass Schreinermeister Herbert Trefzer während eines Kurzurlaubs im Schwarzwald im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Sein ganzes Leben hatte er in den Dienst der Allgemeinheit und des Familienbetriebs gestellt und sich große Verdienste erworben. So leitete er lange Jahre die Freiwillige Feuerwehr der Berggemeinde und wurde 2009 zu deren Ehrenkommandanten ernannt. Seine Freizeit war auch geprägt von aktiver Mitarbeit in Vereinen und Verbänden: So war er in der Leitung der Schreinerinnung tätig und zehn Jahre lang, von 1994 bis 2004, Mitglied des Gemeinderats. Die örtlichen Vereine unterstützte er nach Kräften und war aktiver Fußballer und Skiläufer. Die Leitung des Familienbetriebs im Ecken in Marzell hatte er 1976 von seinem Vater Fritz übernommen und hatte sie bis 2017 inne. Ihm folgte Tochter Kerstin, ebenfalls Schreinermeisterin. Schwer hatte ihn und die ganze Familie 2004 der Unfalltod von Sohn Lars getroffen. Noch dieses Jahr durfte er das 40-jährige Ehejubiläum mit Ehefrau Elke feiern, die ebenso um den Verstorbenen trauert wie die Familie der Tochter mit den drei Enkelkindern.