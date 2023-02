Nachruf Trauer um Pädagogen, Autor und Musiker

In Lörrach aufgewachsen

Geboren wurde Diehl am 20. Mai 1931 in Schaffhausen. Die Familie Diehl – die Mutter stammte aus Bielefeld, der Vater aus Mannheim – zog nach Lörrach, wo die Mutter, eine Schneidermeisterin, ein Wäsche- und Aussteuerhaus, gründete, das wiederum Grundstock des heutigen Modehauses Diehl war. Georg Diehl wuchs in Lörrach auf, machte dort am Hans-Thoma-Gymnasium im Jahr 1950 sein Abitur und studierte in Freiburg auf Lehramt an der Volksschule. 1957 heiratete er Lore Obermeier aus Maulburg. Ihre Tochter Erdmute ist Tierärztin in München. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.