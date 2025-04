Nachruf: Trauer um Renate Reimann in Grenzach

Von 1953 bis 1958 war Reimann wissenschaftliche Assistentin bei Hans Ahrbeck im Fach Geschichte der Pädagogik.

Nach Jahren der Berufstätigkeit auf dem Gebiet der Informatik in Basel stieß Reimann 1990 zum Geschichtsverein Markgräflerland und übernahm von 1997 bis 2017 das Amt der Schriftführerin. Von 2011 bis 2017 bekleidete sie auch das Amt der zweiten Vorsitzenden. Ihr Interesse galt vor allem regionalgeschichtlichen Themen, wie eine Auswahl ihrer Beiträge in der vereinseigenen Schriftenreihe „Das Markgräflerland – Beiträge zu seiner Geschichte“ beweist: „Pestalozzis Besuch in Beuggen“, „Johann Georg Uehlin aus Schopfheim – Revolutionär und Gründer von Druckerei und Verlag Uehlin“, „Pestalozzis Freunde in Basel“, „100 Jahre Hoffmann-La Roche Grenzach Wyhlen“, zusammen mit ihrem Mann, Heinz Reimann, „Christian Heinrich Zellers Erziehungsanstalt in Beuggen: Religiöse Motivation der sozialen Tätigkeit, „Das Herwegh-Archiv in Liestal: eine Ausstellung über „Deutsche Demokraten im Baselbieter Exil 1848/49“, „Rückblick auf 70 Jahre der Zeitschrift »Das Markgräflerland«“, „Die Bildhauer-Rudolf-Scheurer-Stiftung“ sowie „Bräuche und Geschichte der Grenzacher Fasnacht.