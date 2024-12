Nachruf: Trauer um Walter Wilhelmy

Geboren am 6. April 1935 in Bremen, kam Wilhelmy mit seinen Eltern 1941 nach Steinen. Nach der Schule absolvierte Wilhelmy eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma Schöpflin in Haagen. Seine weitere berufliche Laufbahn führte ihn in die USA und nach Mittelamerika, wo er als Baumwolltaxierer arbeitete.