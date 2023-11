Nachruf: Unverkennbare Handschrift

Das Schreiben lag Heinz-Werner Seger, den Freunde und Weggefährten gerne auch „Nüssi“ nannten, im Blut. Er war Zeitungsmensch durch und durch.

Der gebürtige Atzenbacher wechselte nach dem Volontariat bei einer Regionalzeitung in den 80er Jahren zum Verlagshaus Jaumann. Als Redakteur des Markgräfler Tagblatts in Schopfheim betreute Seger mehrere Jahre das Obere Wiesental, ehe er den festen Job an den Nagel hängte und fortan als freier Mitarbeiter für die Redaktion auf Achse war – anfangs vorwiegend als Berichterstatter aus den Gemeinderäten unseres Verbreitungsgebiets, später dann vor allem als versierter Gerichtsreporter.