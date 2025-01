Nachruf Waldemar Dinkat: Die Kunst war sein Lebenselixier

Beruflicher Werdegang

Beeindruckend wie die Bilder ist die Vita Waldemar Dinkats. Geboren am 16. September 1929 in Bremen, besuchte er nach dem Abitur die dortige Kunstschule. Später wechselte er an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Nach seiner Hochzeit mit Renate Beckhaus arbeitete Dinkat ab 1953 als Grafiker und Layouter beim Verlag Schünemann in Bremen. 1955 wechselte er als Cheflayouter und Bildredakteur für die „Bunte“ zum Burda Verlag nach Offenburg. Ab 1959 war Dinkat ein Jahr lang beim Verlag Axel Springer für die Zeitschrift „Kristall“, einer Zeitschrift „für den gebildeten Mittelstand“. Danach kehrte Waldemar Dinkat zu Senator Franz Burda und seinem Verlag zurück, war dort in der Chefredaktion der „Bunten“ verantwortlich für Bild, Reporter und Korrespondenten. Viel gereist ist Waldemar Dinkat für den Burda Verlag, und auch bei Verleihungen des von der Hubert Burda Media verliehenen Medien- und Fernsehpreises Bambi war er dabei.

Seine letzte Wirkungsstätte war das Versandhaus Schöpflin in Haagen. Dort war er ab 1974 Werbeleiter. Nach dem Ausscheiden bei Schöpflin mit 63 Jahren arbeitete Dinkat als freier Künstler. Endlich hatte er mehr Zeit, sich kreativ zu entfalten – alleine oder gemeinsam mit seiner Frau. Von deren gemeinsamen Hobby zeugen die unzähligen Keramikarbeiten. Sein Haus: eine einzige Galerie. Sein Refugium: das Atelier unterm Dach. Hier konnte Dinkat sich kreativ entfalten. Die Kunst: Sie war für ihn ein Lebenselixier.