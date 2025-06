Nachrufe: Liebte das Leben ohne Ende - Moderator von Tiedemann ist tot

In TV-Sendungen wie "Die aktuelle Schaubude" und der "NDR Talk Show" sowie in zahlreichen Hörfunkprogrammen, darunter "Hamburg am Mittag" und "Große Freiheit", war er zu hören und zu sehen. Nun ist der in zweiter Ehe verheiratete Vater von vier Kindern nach einem Leben voller Höhen und Tiefen im Alter von 81 Jahren gestorben.

Wie seine Familie dem NDR mitteilte, starb der Medienmann im Alter von 81 Jahren in Hamburg. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.