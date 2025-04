Wer diese Szenen vom Autor so lebhaft schon gehört hat, weiß, dass auch in dem neuen Buch Spannung und Action nicht zu kurz kommen. „Im Thriller geht es um Leben und Tod“, weiß Köllisch, der von Hauptberuf Chemiker in einem Unternehmen in Rheinfelden ist und sich das kreative Schreiben in einem dreijährigen Kurs in Freiburg angeeignet hat.

Das hat sich gelohnt, denn der erste Thriller ist ein echter Wurf, so dass der Verlag zeitnah Nachschub verlangte.

Der Autor verriet dem Publikum, was er bei der Entwicklung seiner Figuren beachtet. Diese müssten einen starken Antrieb haben, um sich in Lebensgefahr zu begeben. Die Leser dürfen schon gespannt sein auf das neue Werk von Peter Klisa.