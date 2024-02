Nachtumzug in Wyhlen: Ein einziger Hexenkessel

Gute Mischung aus Tradition und Moderne

Was am Montagabend wiederum auffiel, war der unaufhaltsame Trend hin zu Partywagen mit ballerndem Kirmestechno. Da diese aber geschickt verteilt waren, hatten die mitmarschierenden Guggemusiken dieses Mal deutlich weniger Mühe, sich gegen „the Bass, the Beats and the Melody“ durchzusetzen.