Nachwuchs BossHoss-Sänger Alec Völkel freut sich über Töchterchen

"Alles an dir ist märchenhaft schön! Möge dein Leben genauso verlaufen", schrieb Völkel dazu. Mit seiner Frau Johanna hat er bereits ein Kind.

Völkel ist als Frontsänger der Country-Rock-Band The BossHoss bekannt. In den vergangenen Jahren waren er und sein Band-Kollege Sascha Vollmer zudem in TV-Formaten wie der Musik-Castingshow "The Voice of Germany" oder der Sat.1-Show "The Mole" zu sehen.