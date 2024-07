Nachwuchsgewinnung einmal anders: „Zoo-Konzert“ in Wyhlen

Wie kann man Kinder für das Erlernen eines Musikinstruments begeistern? Wie kann man sie von den unzähligen Möglichkeiten überzeugen, die man beim Musizieren damit hat? Ein gelungenes Beispiel dafür bot das Kinder- und Familienprogramm des Musikvereins Wyhlen am Sonntag mit einem „Zoo-Konzert“ in der Mensa des Schulzentrums. In Szene gesetzt wurde das „Zoo-Konzert“ von einem gemeinsamen Kreativ-Team aus Wyhlener und Hertener Musikern unter der Leitung von Marcel Peghini. Dieses Team hatte sich im Vorfeld auf das Thema „Zoo“ geeinigt. Dies vor allem, weil das gesamte Instrumentalspektrum auch Tierstimmen akustisch imitieren kann.