Formel 1 Rammstoß von wütendem Verstappen - Piastri siegt

Die große Sorge der Fahrer und Ingenieure: Was machen die Reifen? "Hitze ist auf der Seite von McLaren", prophezeite unmittelbar vor dem Start bereits Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Umso wichtiger war für Verstappen, der 2016 in seinem ersten Red-Bull-Rennen in Barcelona gleich mal gewonnen hatte, beim Start zu attackieren. Und das machte er.

Im Windschatten von Polesetter Piastri zog er vorbei an Norris. Zum Leidwesen auch von Bayern-Mittelstürmer Harry Kane, der mit der englischen Nationalmannschaft samt Trainer Thomas Tuchel das anstehende Trainingscamp in Barcelona zum Formel-1-Ausflug nutzte und Norris die Daumen drückte. In der Red-Bull-Box freute sich dafür Polens Fußball-Star und Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski.

Hamilton-Kritik an Regelverschärfung: "Geldverschwendung"

Vorbei an Norris machte sich Verstappen auf die Verfolgung von Piastri. Ernsthaft gefährlich wurde der 27 Jahre alte Niederländer dem 24 Jahre alten Australier aber nicht. Vier der acht Grand Prix bis zum Spanien-Rennen gewann Piastri bereits. Zwei, darunter zuletzt den Klassiker in Monaco, entschied Norris für sich.