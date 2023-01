Nahost-Konflikt 16-Jähriger offenbar bei israelischem Militäreinsatz getötet

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 172 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen oder eigenen Anschlägen getötet - so viele wie noch nie seit 2006. Zuletzt berichtete das Ministerium am Dienstag vom Tod eines 15-Jährigen in einem Ort südlich von Bethlehem.