Die sterblichen Überreste der beiden kleinen Söhne Schiris, Ariel und Kfir, wurden am Donnerstag ebenfalls übergeben und in Israel identifiziert. Nach Einschätzung von Experten auf der Basis von Geheimdienstinformationen und forensischen Untersuchungsergebnissen sind beide im "November 2023 in Gefangenschaft brutal von Terroristen ermordet worden". Die Mutter und die beiden kleinen Söhne sollen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besessen haben.