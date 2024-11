Nahost-Krieg: Experten: Unmittelbare Gefahr einer Hungersnot in Nord-Gaza

Rom/Gaza - Internationale Experten für Ernährungssicherheit halten eine "unmittelbar bevorstehende Hungersnot" im umkämpften Norden des Gazastreifens für sehr wahrscheinlich. "Alle Akteure, die direkt in den Konflikt verwickelt sind oder Einfluss auf dessen Verlauf haben, müssen sofort handeln, und zwar binnen Tagen und nicht erst in einigen Wochen, um diese katastrophale Situation abzuwenden", schrieben die unabhängigen Experten der IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen mit Sitz in Rom in einem ungewöhnlich dringlichen Aufruf.