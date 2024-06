Nahost: Krieg zwischen Israel und Hisbollah hätte verheerende Folgen

Der Druck auf den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Zehntausenden israelischen Vertriebenen die Rückkehr in ihre Heimatorte zu ermöglichen, wächst zusehends. Rechtsorientierte Israelis fordern sogar, zu ihrem Schutz die im Jahre 2000 geräumte israelische Sicherheitszone im Süden des Libanons wieder einzurichten.

US-Vermittlungsbemühungen gingen bislang ins Leere

Der US-Gesandte Amos Hochstein hat sich in dieser Woche bei Gesprächen in Israel und dem Libanon um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht - bislang vergebens. Nasrallah sagte, die Hisbollah werde ohne eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ihre Angriffe auf Israel nicht einstellen. Die islamistische Hamas weigert sich jedoch, ohne eine israelische Verpflichtung zu einem vollständigen Kriegsende die Geiseln freizulassen, die noch in ihrer Gewalt sind. Israel rechnet damit, binnen weniger Wochen den Einsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens zu beenden. Spätestens dann wird sich vermutlich entscheiden, ob es im Konflikt mit der Hisbollah eine diplomatische Lösung oder einen Waffengang gibt.

Nach Angaben der Zeitung "Haaretz" warnte Hochstein bei seinen Gesprächen mit der israelischen Führung, ein Krieg mit der Hisbollah könne eine großangelegte iranische Attacke auf Israel zur Folge haben.

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Israels, Ejal Hulata, sieht zudem die Gefahr einer nuklearen Aufrüstung des Irans im Windschatten des Gaza-Kriegs. Mit Blick auf den iranischen Angriff auf Israel im April sagte er: "Es wäre ein dramatischer Unterschied, wenn der Iran nukleare Fähigkeiten hätte, selbst wenn er diese nicht einsetzen sollte. Allein die Fähigkeit, damit zu drohen." Viele Experten sehen den Gaza-Krieg als nur eine Front in der größeren Konfrontation Israels mit der vom Iran angeführten "Widerstandsachse", der auch Milizen im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen angehören.

Die Rolle des mächtigen Hisbollah-Verbündeten Iran

Die Hisbollah im Libanon gilt als bedeutendster Verbündeter Irans. Ein regionaler Krieg könnte Teherans Staatsführung zwingen, ihre politische und militärische Unterstützung zu intensivieren. Der Einfluss in Ländern wie dem Libanon oder Syrien sei für die Islamische Republik "strategisch existenziell", hieß es jüngst in einem Artikel der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" (ECFR). Der Krieg in Gaza habe diese strategische Denkweise Irans weiter verfestigt. Dennoch gilt ein direktes militärisches Eingreifen Irans in den Konflikt als unwahrscheinlich. Angesichts der Wirtschaftskrise steht die iranische Regierung auch innenpolitisch unter Druck. Ein Großteil der Bevölkerung wirft der Führung vor, dringend benötigte Investitionen im eigenen Land zu vernachlässigen und stattdessen Gelder in regionale Milizen zu lenken.

Der Iran verfolge die langfristige Strategie, "die Existenz Israels als zionistischer Staat zu beenden", sagte Amos Jadlin, ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, zuletzt. "Er bereitet uns einen langen Zermürbungskrieg vor, der den Menschen hier das Leben vergällen soll", meinte er, "sodass das Volk hier nicht mehr leben will".