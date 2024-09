Nahost: Ein bisschen Abzug? USA verändern Militärpräsenz im Irak

Eine Neuaufstellung mit vielen Fragezeichen

Bis Ende September 2025 sei eine erste Phase des Übergangs geplant, in der die Präsenz von Truppen der Militärkoalition an "bestimmten Standorten im Irak" beendet werden solle. Der Einsatz des Bündnisses in Syrien gehe jedoch weiter. "Die USA und Irak erkennen an, dass der IS in Syrien weiterhin eine erhebliche Bedrohung für die Region darstellt", sagte die ranghohe US-Regierungsvertreterin. Um eine Rückkehr der Terrorbedrohung durch den IS aus Nordostsyrien zu verhindern, hätten die USA und der Irak vereinbart, "dass die Koalition in der zweiten Phase des Übergangs bis mindestens September 2026 die Operationen zur Bekämpfung des IS in Syrien vom Irak aus weiter unterstützen kann".