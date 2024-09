Nahost: Was Israel im Libanon erreichen will - und was droht

Wie geht es den Menschen im Libanon?

Auch wenn nach wie vor weder Israel noch die Hisbollah an einem großen und umfassenden Krieg interessiert zu sein scheinen: Für viele Menschen im Libanon fühlt es sich spätestens seit den israelischen Angriffen mit mehr als 500 Toten und 1.800 Verletzten wie Krieg an. Luftangriffe auf Hunderte Gebäude im Süden und Osten, schwere Explosionen und Trümmer und überfüllte Krankenhäuser lassen Erinnerungen an den großen Krieg 2006 wach werden. Tausende Familien sind vor den Angriffen in andere Städte geflohen und harren teils in Schulen aus, die in Notunterkünfte verwandelt wurden, oder bei Verwandten und Freunden. Ein Mann namens Mustafa aus Sidkine im Süden sagte: "Ich weiß nicht, wer verantwortlich ist, aber wir Bürger zahlen einen tödlichen Preis."

Wie endete der vergangene Krieg 2006?

Der zweite Libanon-Krieg dauerte einen Monat und endete mit einer von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenruhe. Damals wurde eine Art Pufferzone im Südlibanon eingerichtet. Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates verbot die Präsenz von Hisbollah-Kämpfern südlich des Litani-Flusses, im Grenzgebiet zu Israel. Stattdessen sollte das libanesische Militär im Südlibanon stationiert werden. Die israelischen Truppen wiederum mussten sich hinter die als Blaue Linie bekannte Grenze zurückziehen. Hisbollah-Kämpfer kehrten aber nach und nach wieder in das verbotene Gebiet zurück.

Warum wird UN-Resolution 1701 nicht eingehalten?

Die Resolution sieht bei Verstößen keine Strafmaßnahmen vor. Die Armee im Libanon setzt sie ebenso wenig durch wie die UN-Beobachtermission Unifil, die die Einhaltung der Waffenruhe von 2006 überwachen soll. Diese Truppe mit rund 13.000 beteiligten UN-Soldaten verfügt über kein robustes Mandat, immer wieder wurde ihr Impotenz vorgeworfen. Auch die neue Eskalation konnte sie nicht verhindern. Die schwache Regierung des Libanon, die seit bald zwei Jahren ohne Präsident ist, hat ihrerseits kaum Handhabe über die Hisbollah und ist bei deren Verstößen gegen die Resolution mehr oder weniger machtlos. Für die Hisbollah ist der Süden eine wichtige Machtbasis.