Auch die Präsidentin der Universität, Julia von Blumenthal, war vor Ort und im Gespräch mit den Protestierenden. "Wenn Unrecht zu Recht wird wird Widerstand zur Pflicht", war auf einem Schild zu lesen, auf einem anderen "From the Spree to Overseas the people will rise in solidarity" (Deutsch etwa: "Von der Spree bis Übersee werden die Menschen sich solidarisieren"). "Viva Palästina" war vor Ort zu hören.

In den USA gibt es an zahlreichen Universitäten seit mehr als zwei Wochen Proteste gegen den israelischen Militäreinsatz gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen und für Solidarität mit den dort lebenden Palästinensern. Medienberichten zufolge sind in dem Zusammenhang 2000 Menschen festgenommen worden.