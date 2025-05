Nahversorgung im ländlichen Raum: Zukunft des Kürnberger Dorfladens ist ungewiss

Nach einem Treffen am Donnerstag sieht der Kürnberger Ortsvorsteher Peter Ulrich gute Chancen, dass der Dorfladen über einen Verein weiterbetrieben werden könnte. Etliche Mitbürger seien bereit, am Weiterbestehen mitzuwirken, so Ulrich gegenüber unserer Zeitung. In einem Brainstorming waren zuvor die Wünsche zusammengetragen worden. Ergebnis: Weiterhin soll es vor Ort eine Grundversorgung in Sachen Lebensmitteln geben, und vor allem auch einen Treffpunkt, an dem man sich auf einen Kaffee oder auf ein Feierabendbier zusammensetzen kann. Eine Dorfbeiz gibt es nicht mehr.