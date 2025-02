Viele Bewohner auf dem Salzert wünschen sich einen Supermarkt in ihrem Stadtteil. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage. Der OB rechnet aber nicht damit, dass dies noch Realität wird, wie er am Dienstag bei einem Pressegespräch erklärte. In diesem ging es unter anderem um zwei von der Stadt im November lancierte Befragungen, die sich an jüngere und ältere Bewohner richtete. Am Dienstagabend wurden die Ergebnisse im Max-Josef-Metzger-Haus vorgestellt (weiterer Bericht folgt).