Nahwärme in Höllstein Anschluss an Steinen bis Mitte Oktober

Just unter den Gleisen der Wiesentalbahn war der Bohrkopf stecken geblieben (wir berichteten), als das Nahwärmenetz von Höllstein an das von Steinen angeschlossen werden sollte. Nun soll der Bohrkopf am verlängerten Wochenende Anfang Oktober geborgen und die Leitung neu verlegt werden, sagte Thomas Wunderle, Bereichsleiter Wärmenetze bei Elektrizitätswerke Schönau Netze im Gespräch mit unserer Zeitung.