Nahwärmenetz Schopfheim: Wärmewende mit vielen Unbekannten

Zunächst steckte der Technische Beigeordnete der Stadt, Thomas Schmitz, den Rahmen der künftigen Energieversorgung in Schopfheim ab. Fernziel sei, vor allem die Abwärme der Industriebetriebe am Hochrhein, insbesondere Evonik in Rheinfelden und DSM in Grenzach-Wyhlen ins Wiesental zu holen. Schopfheim, Maulburg und Steinen hätten dazu einen „Unterverbund im Wärmeverbund“ gegründet, so Schmitz. Ziel sei es, vom fossilen Brennstoff Gas auf nachhaltige Energienutzung umzustellen. Ziel sei es aber auch, „Ihnen am Ende günstig Wärme anzubieten“. Der Wärmeverbund sei ein ambitioniertes Projekt, für das jetzt der Startschuss falle mit der Bürger-Info sowie dem erhofften Beschluss des Rates zur Vergabe der Planungsleistung am 10. Februar.