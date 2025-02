Narrenbaum Tegernau: Gruß ans Weltgeschehen

Das Weltgeschehen geht auch an Tegernau nicht spurlos vorbei. Nollehünd-Chef Rainer Brutschin hatte eine gereimte Rede parat, in der er die turbulenten Zeiten aufzeigte. Ob Radwege in Peru oder Geschlechtsangleichung, Bauernproteste oder das Aus der Ampel: „Es macht grad jeder was er will, de eine lutt, de andre still“.

Auch ein Donald Trump an der Macht ist schwer zu fassen und so „froge sich die Schlaue un die Dumme, druellt d‘Welt sich sitt neuschtem andersumme?“ Als Tipp bleibt nur, sich die Fasnacht als Vorbild zu nehmen. „Ob schwarz, ob wiis, ob Mann, ob Frau, des interessiert an de Fasnacht doch chei Sau.“ Darum auch das Motto „Make Tegernau great again“, was vor allem die Fasnacht betrifft.