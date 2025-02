Narrenbaumsetzen in Weil am Rhein: Mit Manneskraft in die Senkrechte gebracht

Hartmut Dauter und Thomas Rützler beim Spiegeleibraten Foto: Anita Indri-Werner

Die begehrte Leckerei fand schnell ihre Abnehmer, so dass die beiden alle Hände voll zu tun hatten. Langsam richtete sich der Baum in die Senkrechte auf. Ein Raunen ging durch die Zuschauer aber, noch war es nicht soweit. Die Spannung stieg, denn jede weitere Aktion brachte die Narrenbaumsteller ihrem Ziel näher. Dann, Hurrarufe, Applaus, der Narrenbaum stand.

Narrenbaumbammert Max Nordmann erhält Lob

Noch war die Arbeit von Max Nordmann nicht beendet. Mit den Seilen, die zuvor dazu beigetragen hatten, den Baum zu sichern, wurde dieser nun akkurat in das Blei gebracht. Nun hieß es mittels Keilen die Standhaftigkeit und Sicherheit herzustellen. Im Anschluss musste die Aufhängung der Narrenfiguren am Kranz noch einmal auf ihreFestigkeit überprüft werden. Dann hatte Zolt Istenes, der Baumsteiger, seinen Einsatz. Mit Steigeisen an den Füßen kletterte er behend den Stamm hoch und befestigte den Kranz. 55 Minuten waren vergangen, in denen die Guggemusiken Zinke Waggis und Node Spucker es ordentlich krachen ließen, dann stand der Weiler Narrenbaum. Für Max Nordmann, der seine Sache sehr gut gemacht hatte, gab es von allen Seiten Lob.

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, Bürgermeister Lorenz Wehrle mit Oberzunftmeister Dietmar Fuchs mit Narren Foto: Anita Indri-Werner

Nun, der Narrenbaum stand und jetzt war die Zeit gekommen, närrisch miteinander zu feiern. Im Waggisschopf und in den Räumen des Spielmannszuges wurde der Beginn der Fasnacht zünftig begangen.

Was auch noch geschah

Ehrungen

Die besondere und seltene Ehrung durch den Verband Oberrheinischer Narrenzünfte, „e halbes Läbe“, wurde Gisela Müller, Michael Schiessel, Stefan Zipfel und Wolfgang Hanser ausgesprochen. Narrenmeister Theo Schindler und die Narrenvogte Oliver Brüderle und Markus Meßmer überreichten zudem Hans-Peter Wenk und Hans-Rudi Kiefer den Verdienstorden. Den Verbandsorden in Gold erhielt Heinz Ruser. Über den Verbandsorden in Silber konnten sich Desiree Zipfel-Ast, Jasmin Bauer und Vivien Hallbauer freuen. Der Verbandsorden in Bronze wurde Alexander Ebler, Alina-Marie Heuberger-Becker, Juliana Zentner sowie Joachim Tschöpp überreicht. Sie alle haben sich im fasnächtlichen Brauchtum in besonderer Weise verdient gemacht.