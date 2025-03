Narrengericht Hausen: Auch der Neue kennt keine Gnade

Dirk Allinger und sein Verteidiger Oliver Schmidt zeigten Bilder von Hebel in kurzen Hosen. Foto: Gudrun Gehr

Heirat in kurzen Hosen

Blasphemie gegen das ehrwürdige Hebelhaus stand bei Dirk Allinger im Raum. Er wurde angeklagt, im Sommer in kurzen Hosen zu seiner standesamtlichen Hochzeit angetreten zu sein. Oliver Schmidt verteidigte ihn mannhaft und machte aufmerksam: „Viele Modeschöpfer aus Paris und London wurden auf den neuen Hochzeitstrend aus Hausen aufmerksam.“ Allinger habe bereits als Cover-Fotomodell für die „Vogue“ gedient und sei eine Mode-Ikone in einer Reihe mit Heidi Klum oder Harald Glööckler – und Hausen „stehen goldene Mode-Zeiten bevor“. Auch versuchte Schmidt, den Richter zu bestechen, immerhin träfen sich die beiden oft im „Adler“. Brugger meinte jedoch resigniert: „Ich bin hier nur fürs Leergut schleppen und fürs Anheizen zuständig“. Da entlasteten auch die Fotos von Johann Peter Hebel in kurzer Hose Allinger nicht mehr.