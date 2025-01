Narrengericht in Todtnau: Hier landen die Narren im Knast

„Einbruch in fasnächtliche Amazonenwelten“ oder „Verhundsung von närrischem Todtnauer Liedgut“ – das sind nur zwei der rund 80 Anklagen des Todtnauer Narrengerichts in den vergangenen 25 Jahren. Narrengerichte gibt es einige – doch das in Todtnau ist das Einzige in dieser Art und unter freiem Himmel in der Vogtei Dreiländereck, erzählt Ehrenoberzunftmeister Jürgen Wehrle im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Narrengericht habe im Verband in dieser Größenordnung schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das erkannten auch schon TV- und Radiosender, die das riesige Spektakel schon übertragen haben.