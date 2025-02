Narrengilde Lörrach: Der Narrenbaum steht: „Jetzt isch Fasnacht“

Und, mit Blick auf die Schönauer meinte Lindemer leicht fasnächtlich-spöttisch: „Wir haben das unter 20 Minuten geschafft.“ Der Baum wurde anschließend in seiner Halterung stabilisiert. Keile mussten rund um den Stamm in den Boden geklopft werden. Dabei wurde immer wieder ein kleiner Keil gegen einen größeren ausgetauscht, sodass der Stand am Ende sicher war.

Der Baumkletterer

Jetzt kam die große Stunde des Baumkletterers Michael Hugenschmidt. In luftiger Höhe wurde der Kranz befestigt. Der Baum schwankte merklich, Hugenschmidt jedoch bewies Nerven und justierte den Kranz, so dass dieser mittig hing. Für diese Leistung gab es viel Applaus. Begleitet wurde die Aktion von der Guggemusik Ohreputzer, deren Tambour, Levin Wenk, in besonderer Weise auftrat.

„Beim Stellen bin ich jetzt schon 20 Jahre dabei“, sagte Mathias Spinner. Er empfinde keinerlei Stress, alles sei durch Benjamin Nienholdt von der Narrengilde bestens vorbereitet gewesen. Später werden alle in den Gildekeller zum Essen gehen und den Abend miteinander ausklingen lassen. „Ein schöner Tag, alles hat tip-top funktioniert“, stellt Spinner fest.

So sah es auch der Obergildenmeister. „Jetzt isch Fasnacht“ freute sich Lindemer. Mit dem Narrenbaumstellen starte gleichzeitig der Schaufensterparcours und der Fasnachtstrail in der Stadt.